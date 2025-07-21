حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة

خرج الفنان المصري حسام حبيب بتصريحات مفاجئة عن طليقته الفنانة المصرية .

وخلال لقاء له مع ET بالعربي على هامش حفله الاخير في السعودية، قال حسام:"علاقتي بشيرين زي الفل، وما فيش بينا أي مشاكل. الأخوات بيتخانقوا واللي بينا لو الناس عرفته هيتضحكوا من بساطته"، مضيفًا: "شيرين فنانة عظيمة وصوت كله، مش بس صوت مصر. ولو في يوم زعلتها بكلمة أو تصرف، أنا بعتذر لها قدام الناس كلها."

وتابع: "هي نجمتي المفضلة، وصوت عبقري ما يتعوضش. نفسي أشوفها دايمًا ناجحة ومكسّرة ، وهي قدوة كلنا في الإصرار وحب الجمهور."

واكد حسام ان شيرين تكن كل الاحترام لجمهورها، وذلك في معرض تعليقه على ما حصل معها مؤخرا في مهرجان مضيفا: "هي بتحب جمهورها أكتر من أي حد، وأنا شفت ده بنفسي. كانت بتعتبر جمهورها أهلها، وأنا في يوم من الأيام كنت بغير من حب جمهورها ليها!"

وأنهى رسالته العاطفية قائلًا: "يا شيرين، يا حبيبة قلبي، علمتينا يعني إيه حب الفن وحب الناس. كلنا بنتعلم منك رغم صغر سنك، وإن شاء دايمًا نشوفك في أحسن حال."