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حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة
حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة
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حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة

فن

2025-07-21 | 11:10
حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة
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Aljadeed
حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب: هي نجمتي المفضلة

خرج الفنان المصري حسام حبيب بتصريحات جديدة مفاجئة عن طليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وخلال لقاء له مع ET بالعربي على هامش حفله الاخير في السعودية، قال حسام:"علاقتي بشيرين زي الفل، وما فيش بينا أي مشاكل. الأخوات بيتخانقوا واللي بينا لو الناس عرفته هيتضحكوا من بساطته"، مضيفًا: "شيرين فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي كله، مش بس صوت مصر. ولو في يوم زعلتها بكلمة أو تصرف، أنا بعتذر لها قدام الناس كلها."
وتابع: "هي نجمتي المفضلة، وصوت عبقري ما يتعوضش. نفسي أشوفها دايمًا ناجحة ومكسّرة الدنيا، وهي قدوة لينا كلنا في الإصرار وحب الجمهور."
واكد حسام ان شيرين تكن كل الاحترام لجمهورها، وذلك في معرض تعليقه على ما حصل معها مؤخرا في مهرجان موازين مضيفا: "هي بتحب جمهورها أكتر من أي حد، وأنا شفت ده بنفسي. كانت بتعتبر جمهورها أهلها، وأنا في يوم من الأيام كنت بغير من حب جمهورها ليها!"
وأنهى رسالته العاطفية قائلًا: "يا شيرين، يا حبيبة قلبي، علمتينا يعني إيه حب الفن وحب الناس. كلنا بنتعلم منك رغم صغر سنك، وإن شاء الله دايمًا نشوفك في أحسن حال."
 

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