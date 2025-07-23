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وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟
وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟
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وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟

فن

2025-07-23 | 04:54
وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟
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Aljadeed
وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟

حالة من الحزن سادت الوسط الكروي الإيطالي بعد الإعلان عن وفاة سيليست بين أسطورة نادي فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق عن عمر ناهز 64 عاما في منزله بمدينة فلورنسا أمس الثلاثاء.

ويعد بين من أبرز الأسماء في تاريخ فيورنتينا، حيث خاض معه 9 مواسم منذ انتقاله من بيروجيا عام 1982 وحتى 1991، وشارك في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1989-1990 ضد يوفنتوس، الذي انتهى بفوز اليوفي بثلاثة أهداف لهدف.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا في ملابسات الوفاة، وسط شكوك أولية تفيد بإمكانية أن يكون بين قد توفي منتحرا.

وتم العثور على جثته من قبل أحد أفراد أسرته، بعد أن فشل في التواصل معه لعدة ساعات، ليقوم بإبلاغ الطوارئ، التي حضرت سريعا، لكن بعد فوات الأوان.

نادي فيورنتينا لم يتأخر في نعي لاعبه السابق، حيث نشر بيانا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس"، جاء فيه:"الرئيس روكو كوميسو، وزوجته كاثرين، والمدير العام أليساندرو فيراري، والمدير الرياضي دانييلي برادي، والمدرب ستيفانو بيولي، وجميع أفراد نادي فيورنتينا يعبرون عن حزنهم العميق ويشاركون عائلة بين خالص التعازي في هذا المصاب الجلل".

بين الذي اختتم مسيرته مع نادي سيينا، ترك بصمة كبيرة في الكرة الإيطالية.

 

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