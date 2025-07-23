وفاة اسطورة ايطاليا سيليست بين .. هل توفي منتحرا؟

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ويعد بين من أبرز الأسماء في تاريخ ، حيث خاض معه 9 مواسم منذ انتقاله من بيروجيا عام 1982 وحتى 1991، وشارك في نهائي الأوروبي موسم 1989-1990 ضد ، الذي انتهى بفوز اليوفي بثلاثة أهداف لهدف

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا في ملابسات الوفاة، وسط شكوك أولية تفيد بإمكانية أن يكون بين قد توفي منتحرا.

وتم العثور على جثته من قبل أحد أفراد أسرته، بعد أن فشل في التواصل معه لعدة ساعات، ليقوم بإبلاغ ، التي حضرت سريعا، لكن بعد فوات الأوان.

نادي فيورنتينا لم يتأخر في نعي لاعبه السابق، حيث نشر بيانا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس"، جاء فيه:"الرئيس كوميسو، وزوجته كاثرين، والمدير العام فيراري، والمدير الرياضي دانييلي برادي، والمدرب ، وجميع أفراد نادي فيورنتينا يعبرون عن حزنهم العميق ويشاركون عائلة بين خالص التعازي في هذا المصاب الجلل".

بين الذي اختتم مسيرته مع نادي ، ترك بصمة كبيرة في الكرة الإيطالية.