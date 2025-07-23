بوراك اوزيجفيت بتصرف مفاجئ بعد انسحابه من مسلسل "المؤسس عثمان"

أثار انسحاب النجم التركي من مسلسل "المؤسس عثمان" ضجة بين جمهور العمل، وذلك بعد ستة مواسم ناجحة جسّد فيها شخصية المؤسس عثمان بن أرطغرل، والتي ارتبطت بشكله، وخصوصًا لحيته التي باتت جزءًا من هويته الدرامية.



لكن المفاجأة لم تقف عند الانسحاب، إذ فاجأ بوراك الجمهور بالتخلي عن لحيته، في تغيير لافت يُعد الأول منذ سنوات، ما اعتبره كثيرون تأكيد غير مباشر لإنسحابه من المسلسل.

وبحسب وسائل إعلام تركية، جاء انسحاب بوراك بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع شركة الإنتاج، إذ طالب النجم بأجر ضخم بلغ 4 ملايين ليرة تركية عن كل حلقة من الموسم السابع. ومع تعثر التوصل إلى اتفاق، توقفت المفاوضات، وتبعها إلغاء المتابعة المتبادلة بين بوراك والشركة على منصات التواصل، ما زاد من تأكيد القطيعة.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من الطرفين حتى الآن، تتوقع مصادر فنية أن يبدأ الموسم السابع من "المؤسس عثمان" بظهور شخصية عثمان بك في مرحلة الشيخوخة، مع التركيز على انتقال القيادة إلى ابنه أورهان بك، دون تحديد الممثل الجديد بعد.