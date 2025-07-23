بوراك اوزيجفيت بتصرف مفاجئ بعد انسحابه من مسلسل "المؤسس عثمان"

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تمت مشاركة منشور بواسطة Burak Özçivit (@burakozcivit)
تمت مشاركة منشور بواسطة Burak Özçivit (@burakozcivit)
يمر الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز بمرحلة عصيبة على الصعيدين القانوني والمالي، إثر خلافات مع شقيقه الأكبر إركان دينيز، الذي شغل منصب مدير أعماله منذ 22 عامًا.
انفصل الفنان اللبناني ربيع الجميّل عن زوجته مونيكا خوزام، بعد زواج استمر ست سنوات، أثمر ابنتهما الوحيدة "ليونا".
تصدر خلال الساعات الماضية خبر وفاة اللاعب الفلسطيني إسماعيل أبو دان، وذلك خلال انتظاره الحصول على المساعدات في القطاع.