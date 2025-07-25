ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع

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A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
A post shared by نضال الأحمدية 🇱🇧 (@nidalalahmadieh)
علقت الممثلة السورية علياء سعيد على مقتل الشاب السوري احمد زهير خضور.
حرص الشيف اللبناني حسين فياض، والذي يحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى التعبير عن تضامنه مع اهالي القطاع الذين يعانون من المجاعة بسبب حصار العدو الإسرائيلي، على طريقته الخاصة والمؤثرة.
شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى متابعيها عبر خاصية الستوري في إنستغرام، مقطع فيديو يظهر شاحنات محمّلة بالمساعدات الغذائية متوجهة إلى القطاع، وعلّقت عليها بالقول: "بتمنى لو كنت بشي شاحنة منهن".