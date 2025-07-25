ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع

وجهت الفنانة السورية ميادة الحناوي رسالة للفنان اللبناني فضل شاكر عبرت فيها عن اشتياقها له.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية مقطع فيديو يوثق لقاء الحناوي ابن فضل، الفنان اللبناني فضل شاكر.

وقالت متوجهة لمحمد:"بابا فنان عظيم، أول ما نزل هالأغنية كل يوم بسمعها شي ميت مرة، وكيلك.. الكبير كبير والصغير ما نعرفوش، وإن شاء الله بابا بيرجعلنا بالسلامة.. فضولة اشتقنالك كتير كتير".