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ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع
ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع
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ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع

فن

2025-07-25 | 08:58
ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع
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Aljadeed
ميادة الحناوي لـ فضل شاكر: فضولة اشتقنالك كتير كتير.. فيديو يحظى بتفاعل واسع

وجهت الفنانة السورية ميادة الحناوي رسالة للفنان اللبناني فضل شاكر عبرت فيها عن اشتياقها له.

وفي التفاصيل، فقد نشرت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية مقطع فيديو يوثق لقاء الحناوي ابن فضل، الفنان اللبناني محمد فضل شاكر.
وقالت متوجهة لمحمد:"بابا فنان عظيم، أول ما نزل هالأغنية كل يوم بسمعها شي ميت مرة، الله وكيلك.. الكبير كبير والصغير ما نعرفوش، وإن شاء الله بابا بيرجعلنا بالسلامة.. فضولة اشتقنالك كتير كتير".

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