سلاف فواخرجي وديمة قندلفت ومعتصم النهار ينعون زياد الرحباني بكلمات مؤثرة

نعى عدد من النجوم السوريين الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، والذي وافته المنية عن عمر 69 عاماً.

وكان من بينهم سلاف فواخرجي التي كتبت على صفحتها الخاصة عبر موقع اكس:"زياد … مات … تركنا عالأرض وراح … ما قلنا شو بنقدر نعمل لملايين المساكين، حملتنا إشيا كثيرة، عم نفتش ع واحد مثلكيمشي، نمشي نمشي … ومنكفي الطريق".

وتابعت:" خالص العزاء للسيدة فيروز وجميع أفراد العائلة و ولنا جميعا و للعالم".

ديمة قندلفت قالت:"ما بيكفينا كل هالألم و الحزن و الخذلان..زياد الرحباني قصة وطن..حدوتة الضمير.. و موسيقى الفرح، وداعا".

قال:"راح زياد..اللي كنا نقعد نسمع موسيقاه لننسى، نضحك من كلماته لنفهم، ونغضب مع نكاته لأنو حاسس فينا. زياد ما مات… زياد رح يعيش بكل نغمة، وبكل جملة، وبكل حكي خلانا نرجع نحب الحياة ابن ، وابن البلد، وابن الوجع والنكتة والعقل الساخر.سلام لروحك يا زياد".

ما بيكفينا كل هالألم و الحزن و الخذلان..#زياد_الرحباني قصة وطن..حدوتة الضمير.. و موسيقى الفرح.

وداعاً… — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) July 26, 2025