اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني

وكان اللافت من بين الحاضرين تواجد شقيقة السيدة ، السيدة هدى، في لوداع ابن شقيقتها زياد الرحباني، التي بقيت الى جانب السيدة فيروز حتى آخر لحظة تقدم لها الدعم والمساندة.

وفي اول تصريح للسيدة هدى عن رحيل ابن شقيقتها زياد الرحباني، قالت بعد انتهاء مراسم الجنازة في كنيسة رقاد السيدة العذراء في بكفيا: "كل يوم رح نودّعه لزياد، كل يوم رح له، ويمكن طريقه أحلى من طريقنا اللي نحنا ماشيين عليها".