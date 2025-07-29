الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز &quot;السيدة هدى&quot; على وفاة زياد الرحباني
اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني
A-
A+

اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني

فن

2025-07-29 | 04:01
اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني

ما يزال حدث رحيل الموسيقار اللبناني زياد الرحباني يأخذ حيزا من اهتمام ومتابعة الجمهور، الذين تابعوا عن كثب تفاصيل جنازة الراحل.

وكان اللافت من بين الحاضرين تواجد شقيقة السيدة فيروز، السيدة هدى، في اليوم الأول لوداع ابن شقيقتها زياد الرحباني، التي بقيت الى جانب السيدة فيروز حتى آخر لحظة تقدم لها الدعم والمساندة.

وفي اول تصريح للسيدة هدى عن رحيل ابن شقيقتها زياد الرحباني، قالت بعد انتهاء مراسم الجنازة في كنيسة رقاد السيدة العذراء في بكفيا: "كل يوم رح نودّعه لزياد، كل يوم رح نصلي له، ويمكن طريقه أحلى من طريقنا اللي نحنا ماشيين عليها".

اقرأ ايضا في فن

فجر السعيد تعتذر علنا من الفنانة نوال: في صلاتي استغفر ربي ليسامحني
10:41

فجر السعيد تعتذر علنا من الفنانة نوال: في صلاتي استغفر ربي ليسامحني

قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة نوال، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.

10:41

فجر السعيد تعتذر علنا من الفنانة نوال: في صلاتي استغفر ربي ليسامحني

قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة نوال، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.

صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس
09:02

صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس

لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.

09:02

صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس

لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.

توقيف مغني عربي شهير بتهمة الاتجار بالمخدرات
08:57

توقيف مغني عربي شهير بتهمة الاتجار بالمخدرات

أصدرت السلطات القضائية في تونس قراراً بسجن مغنّي الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات، في إطار حملة أمنية واسعة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.

08:57

توقيف مغني عربي شهير بتهمة الاتجار بالمخدرات

أصدرت السلطات القضائية في تونس قراراً بسجن مغنّي الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات، في إطار حملة أمنية واسعة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.

اخترنا لك
فجر السعيد تعتذر علنا من الفنانة نوال: في صلاتي استغفر ربي ليسامحني
10:41
صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس
09:02
توقيف مغني عربي شهير بتهمة الاتجار بالمخدرات
08:57
وفاة فنان شهير اثر حادث غرق مأساوي
08:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025