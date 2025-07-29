اول تعليق لـ شقيقة السيدة فيروز "السيدة هدى" على وفاة زياد الرحباني

وكان اللافت من بين الحاضرين تواجد شقيقة السيدة فيروز، السيدة هدى، في اليوم الأول لوداع ابن شقيقتها زياد الرحباني، التي بقيت الى جانب السيدة فيروز حتى آخر لحظة تقدم لها الدعم والمساندة.
وفي اول تصريح للسيدة هدى عن رحيل ابن شقيقتها زياد الرحباني، قالت بعد انتهاء مراسم الجنازة في كنيسة رقاد السيدة العذراء في بكفيا: "كل يوم رح نودّعه لزياد، كل يوم رح نصلي له، ويمكن طريقه أحلى من طريقنا اللي نحنا ماشيين عليها".
قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة نوال، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.
لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.
أصدرت السلطات القضائية في تونس قراراً بسجن مغنّي الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات، في إطار حملة أمنية واسعة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.