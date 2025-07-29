اول ظهور لـ عبد الله الرويشد من منزله بعد رحلة علاجه الطويلة برفقة فجر السعيد

وشاركت فجر متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورًا جمعتها بالرويشد، في أول ظهور له بعد رحلة العلاج، طمأنت من خلالها الجمهور على وضعه، وقد بدا في صحة أفضل، واستعاد جزءًا من نشاطه بعد فترة شاقة من المرض.
على صعيد آخر، كانت محكمة الاستئناف الكويتية قد ألغت حكم حبس فجر السعيد السابق لمدة ثلاث سنوات، الصادر عن محكمة الجنايات في قضية أمن دولة، واستبدلته بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Fajer O Alsaeed (@alsaeedfajer)
تمت مشاركة منشور بواسطة Fajer O Alsaeed (@alsaeedfajer)
قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة نوال، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.
لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.
أصدرت السلطات القضائية في تونس قراراً بسجن مغنّي الراب التونسي المعروف "علاء" (A.L.A)، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكة لترويج المخدرات، في إطار حملة أمنية واسعة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.