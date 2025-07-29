اول ظهور لـ عبد الله الرويشد من منزله بعد رحلة علاجه الطويلة برفقة فجر السعيد

وشاركت فجر متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورًا جمعتها بالرويشد، في أول ظهور له بعد رحلة العلاج، طمأنت من خلالها الجمهور على وضعه، وقد بدا في صحة أفضل، واستعاد جزءًا من نشاطه بعد فترة شاقة من المرض.

على صعيد آخر، كانت الكويتية قد ألغت حكم حبس فجر السعيد السابق لمدة ثلاث سنوات، الصادر عن محكمة الجنايات في قضية أمن دولة، واستبدلته بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.