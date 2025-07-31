بعد خبر حملها.. ناصيف زيتون يتغزل بزوجته دانييلا رحمة على المسرح

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه ناصيف وهو يوجّه كلمات حب علنية لزوجته التي كانت بين الحضور، قائلاً أمام الآلاف: "أحلى وحدة بالدني كلها... بصحلا قرطاج
تغنّيلا"، ليُهديها بعدها واحدة من أشهر أغنياته الرومانسية "بدي ياها"، وسط تصفيق حار وتفاعل مؤثر من الجمهور.
الحفل الذي حمل طابعًا طربيًا وعاطفيًا، شهد توافد الآلاف من محبّي زيتون من مختلف أنحاء تونس
، والذين تفاعلوا بشكل لافت مع مجموعة من أشهر أغنياته، بينها: "بربك"، "مش عم تضبط معي"، "حب جنون"، "أنا معك"، "كذبة"، و"بالأحلام".
لحظة الغزل العفوي على المسرح أضفت بعدًا إنسانيًا وعاطفيًا على السهرة، ورسّخت مرة أخرى العلاقة المتينة التي تجمع ناصيف ودانييلا، والتي لطالما شكّلت محط اهتمام الجمهور والإعلام.