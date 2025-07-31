بعد خبر حملها.. ناصيف زيتون يتغزل بزوجته دانييلا رحمة على المسرح

أشعل الفنان مدرجات المسرح الأثري في خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي، في حفل غنائي حاشد، خطف فيه الأضواء ليس فقط بصوته، بل بلحظة رومانسية فريدة تجاه زوجته، الممثلة اللبنانية .





وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، ظهر فيه ناصيف وهو يوجّه كلمات حب علنية لزوجته التي كانت بين الحضور، قائلاً أمام الآلاف: "أحلى وحدة بالدني كلها... بصحلا تغنّيلا"، ليُهديها بعدها واحدة من أشهر أغنياته الرومانسية "بدي ياها"، وسط تصفيق حار وتفاعل مؤثر من الجمهور.

الحفل الذي حمل طابعًا طربيًا وعاطفيًا، شهد توافد الآلاف من محبّي زيتون من مختلف أنحاء ، والذين تفاعلوا بشكل لافت مع مجموعة من أشهر أغنياته، بينها: "بربك"، "مش عم تضبط معي"، "حب جنون"، "أنا معك"، "كذبة"، و"بالأحلام".



لحظة الغزل العفوي على المسرح أضفت بعدًا إنسانيًا وعاطفيًا على السهرة، ورسّخت مرة أخرى العلاقة المتينة التي تجمع ناصيف ودانييلا، والتي لطالما شكّلت محط اهتمام الجمهور والإعلام.