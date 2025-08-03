محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت

في واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان وهيفاء ، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من الجديد.

الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية ، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.

وتُعد هذه السهرة حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول ، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.

تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-

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