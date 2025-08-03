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محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت
محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت
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محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت

فن

2025-08-03 | 10:06
محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت
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Aljadeed
محمد رمضان وهيفاء وهبي يشعلان اجواء الصيف في بيروت

في واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان​وهيفاء وهبي، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك​بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة​الجديد.

في واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد.

الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.
وتُعد هذه السهرة حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول العربية، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.
تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-

august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905

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