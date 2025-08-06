الداخلية السورية تكشف تفاصيل جديدة في جريمة مقتل الفنانة ديالا الوادي

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ الجريمة، الذي أعاد تمثيل وقائعها، ليتبين أنه تعاون مع زوجته، مدبرة المنزل لدى الفنانة الراحلة، في تنفيذ عملية القتل والسرقة.وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي طبيعة المسروقات، وتشمل عدداً من الهواتف الذكية، وسكاكين، وساعات، ومجوهرات خاصة بالضحية، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الورقية والمعدنية، فضلاً عن جواز سفر ومستندات أخرى لم يُكشف عن طبيعتها.يذكر أن ديالا الوادي هي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، مؤسس "المعهد العالي للموسيقى" و"الأوركسترا السيمفونية الوطنية"، وتعد من الوجوه الفنية البارزة التي تركت بصمة على الساحة الثقافية.