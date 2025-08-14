عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!

فن

2025-08-14 | 03:34
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!

أقلقت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد جمهورها، عقب تعرضها لأزمة صحية أدّت إلى إدخالها المستشفى بشكل طارئ.


وعلمت "لها" أن "سيدة الشاشة الخليجية" بعد إصابتها بجلطة، ترقد في العناية المشدّدة في "مستشفى جابر الأحمد" في العاصمة الكويت، حيث مُنعت الزيارة عنها بسبب حالتها الحرجة.

وشاركت الصفحة الرسمية الخاصة بالممثلة القديرة على "إنستغرام" منشوراً جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبّو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسّسة الفهد أن أمّ الجميع تمرّ حالياً بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتمّ الصحة والعافية (...) دعواتكم الصادقة لها".


و أثارت الفهد قلق محبيها وجمهورها العريض منذ شهر أيار (مايو) الماضي، حين ظهرت على كرسي متحرك خلال تجوّلها في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد، حيث بدت كأنها تعاني من إصابة في قدمها اليمنى، إذ كانت ترفعها طوال الوقت ولا تقوى على المشي.

