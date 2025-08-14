نقابة المهن التمثيلية المصرية تحيل بدرية طلبة للتحقيق.. والتهمة "تجاوزات"!

قررت المهن التمثيلية برئاسة الدكتور ، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، بعد موافقة بالإجماع، على خلفية ما وصفته النقابة بـ”التجاوزات”، مؤكدة المضي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي عضو يخل بميثاق الشرف الفني والأخلاقي.



وفي بيان رسمي، شدد على أن الفن لطالما كان قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل وعي الأجيال وصياغة وجدان المجتمع، مؤكدًا أن مكانة الفنان لا تقوم فقط على الشهرة، بل على تحمّل مسؤولية أخلاقية وثقافية تجاه جمهوره ووطنه.



وقال نقيب الممثلين إن الإبداع الفني كان عبر التاريخ مرآة صادقة للمجتمع وصوتًا لهويته، داعيًا الفنانين إلى الحفاظ على هذا الإرث وعدم المساس بالقيم التي يقوم عليها النسيج الاجتماعي، وعدم الانجراف وراء إثارة الجدل أو تقويض الثقة التي بُنيت مع الجمهور عبر سنوات من العطاء.



وأضاف أن الكلمة واللحن والمشهد ليست مجرد أدوات فنية، بل رسائل تصنع الوعي العام وتؤثر في الفكر والسلوك، مطالبًا الفنانين بالبقاء في موقع القدوة، والمساهمة في الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على صورة الفن كرسالة نبيلة.



واختتم البيان بالتأكيد على أن الجمهور هو الحاضن الحقيقي للفنانين، وأن أي انحراف عن الأخلاقي الضمني بين الفنان والمجتمع يعد إخلالًا بالثقة وخسارة لقيمة الفن ودوره.