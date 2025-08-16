وسام قطب وسارة الشامي يعلنان موعد زفافهما بطريقة مميزة جدا

اعلن صانعا المحتوى الفلسطيني وسام قطب والاردنية موعد زفافهما بطريقة مميزة جدا.

ونشر الثنائي على صفحتيهما الخاصة عبر موقع انستغرام مقطع فيديو ظهرا فيه من داخل مكان اثري وهما يفتحان حقيبة كتب بداخلها:"save the date 17-8-2025".

وكان الثنائي منذ ايام بليلة الحناء في الاردن، وقد شاركت العروس المستقبلية صوراً رومانسية تجمعها بوسام، حيث بديا في غاية السعادة.

في الصورة يظهر وسام مرتدياً الكوفية الفلسطينية التي تزين رأسه، مما أضفى على الحفل طابعاً تراثياً وأصالياً. وجاؤ في تعليق المنشور: ""على أبواب ".