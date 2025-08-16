وسام قطب وسارة الشامي يعلنان موعد زفافهما بطريقة مميزة جدا

View this post on Instagram
سارّة ❀ (@sarahsaamiii)
Wessam Qutob (@wessamq)
قال الممثّل الأميركيّ دنزل واشنطن، إنه لا يولي أيّ أهميّة لجوائز الأوسكار، رغم إحرازه تسعة ترشيحات وفوزين بها عن Glory وTraining Day.
ادلى الفنان المصري تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.
احتفلت مشهورة السوشال ميديا الاردنية هيا كرزون يوم امس بعقد قرانها على رجل الأعمال الأردني عمر الكيكي.