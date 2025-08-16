عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
A-
A+

تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل

فن

2025-08-16 | 04:42
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل
تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل

ادلى الفنان المصري تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وعلى هامش حفله الاخير برأس الحكمة في الساحل الشمالي، قال تامر في لقاء اعلامي مع شيرين حمدي على قناة ONE ان علاقته ببسمة قوية حتى اليوم، مؤكدا على استعانته بآرائها الفنية ورجوعه الدائم إليها حتى بعد الانفصال، مشيرا أن الاحترام بينهما لا يزال قائمًا، وأن رأيها ما زال يحظى بثقته في اختياراته الغنائية.
وتابع: "من زمان جدا، وأنا بكتب أو بلحن، كانت بسمة وأمي دايمًا بيسمعوا معايا ويختاروا، وفعلًا أغنية "لينا ميعاد" كنت عرضتها عليها وحبتها جدًا، وسألتها أنزلها ولا لأ، قالتلي: تنزل طبعًا".
وأضاف تامر : "وبسمة أيضا في الغناء أصبحت محترفة، وحاليًا بتقترح عليا أني أضيف عُرب معينة أثناء غنائي، فأقول لها حلوة جدًا ، فترد عليا موضحة أنها وأخداها مني من الأساس، وأنا حتى الآن بأخذ رأيها".(لها)
 

زوارنا يقرؤون الآن

