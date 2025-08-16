تامر حسني بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته بسمة بوسيل

ادلى الفنان المصري بتصريحات مفاجئة عن علاقته بطليقته الفنانة المغربية .

وعلى هامش حفله الاخير برأس الحكمة في الساحل الشمالي، قال تامر في لقاء اعلامي مع شيرين حمدي على ONE ان علاقته ببسمة قوية حتى ، مؤكدا على استعانته بآرائها الفنية ورجوعه الدائم إليها حتى بعد الانفصال، مشيرا أن الاحترام بينهما لا يزال قائمًا، وأن رأيها ما زال يحظى بثقته في اختياراته الغنائية.