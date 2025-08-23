مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.





واستحضر خليل تجربة الغنائي عام 1985، حين تعاون أكثر من 40 مغنٍ ومغنية لإطلاق أغنية "We Are The World" لجمع التبرعات ومكافحة المجاعة في ، مؤكداً أن الموسيقى والفن يمكن أن يرفعوا مستوى الوعي ويحفزوا العمل الإنساني، حتى في غياب وسائل التواصل الحديثة آنذاك.



في منشوره: "علينا أن نفعل شيئاً.. لا شيء مستحيل. المؤثرون يستطيعون فعل الكثير.. والإنسانية قادرة على تغيير الواقع." وأضاف أن الأزمة الحالية في غزة تتطلب تضافر جهود الفنانين، المؤثرين، والجمهور حول العالم لإطلاق مبادرات عاجلة لدعم المدنيين وتخفيف معاناتهم.



كما دعا خليل المنظمات الدولية والحكومات إلى التدخل السريع لتوفير الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية، مشيراً إلى أن تكرار تجربة الماضي التي جمعت العالم لمواجهة المجاعة في أفريقيا يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في إنقاذ حياة آلاف المدنيين.



من خلال هذا النداء، يسعى إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة وتحفيز جمهور المتابعين على المشاركة في حملات التضامن والتبرعات، مستذكراً قدرة الفن والإعلام على التأثير في الرأي العام وتحريك المبادرات الإنسانية.

