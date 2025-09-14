محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"

رمضان كتب بروح ساخرة أنّ كاردي بي كررت ما فعله قبل يوم واحد فقط في حدث حضراه معًا، قائلاً: "اعملوا تاج لكاردي بي.. امبارح وقفت على السقف في إيفنت ألكساندر وينج اللي حضرناه أنا وهي في نيويورك.. تقوم تاني يوم عاملة زي.. مصري ومش هسيب حقي."
وبالتوازي مع تعليقه الطريف، شارك رمضان صورًا من زيارته لنيويورك جمعته بالعمدة السابق للمدينة إريك آدامز، مشيرًا إلى أنه استمتع بالأجواء التي وصفها بـ"الساحرة".
بهذا المزج بين الطرافة والجدية، واصل محمد رمضان إثارة التفاعل المعتاد حول حضوره في المحافل العالمية.
أثارت الممثلة الهندية الأميركية إميلي شاه قلق متابعيها بعد أن نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالها بزفافها من الممثل العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود.
أعلن الشاعر المصري رمضان محمد أن الفنان تامر حسني يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لكسر في قدمه.
نفى الممثل المصري أحمد حلمي ما جرى تداوله حول تعليقه على تصريحات الممثل السوري سلوم حداد بشأن أداء بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى.