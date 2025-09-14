محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"

كتب بروح ساخرة أنّ كررت ما فعله قبل فقط في حدث حضراه معًا، قائلاً: "اعملوا تاج لكاردي بي.. امبارح وقفت على السقف في إيفنت ألكساندر وينج اللي حضرناه في .. تقوم يوم عاملة زي.. ومش هسيب حقي."

وبالتوازي مع تعليقه الطريف، شارك رمضان صورًا من زيارته لنيويورك جمعته بالعمدة السابق للمدينة ، مشيرًا إلى أنه استمتع بالأجواء التي وصفها بـ"الساحرة".

بهذا المزج بين الطرافة والجدية، واصل إثارة التفاعل المعتاد حول حضوره في المحافل العالمية.