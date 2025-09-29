الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين
جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين
جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين

فن

2025-09-29 | 04:15
جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين
جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين

يواصل الممثل اللبناني جورج خبّاز ترسيخ حضوره على الساحة السينمائية العالمية، حيث يشارك هذا العام في مهرجان هامبورغ الدولي للسينما من خلال فيلمين بارزين قدّم فيهما أداءً لافتًا.

الفيلم الأول هو "Mille secrets, mille dangers" للمخرج الكندي المرشّح للأوسكار فيليب فالاردو، والمقتبس من قصة الكاتب ألان فرح. صُوّر العمل في مونتريال باللغة الفرنسية، وقد حظي بشرف افتتاح فعاليات مهرجان هامبورغ بعد أن شارك سابقًا في المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).

أما الفيلم الثاني فهو "يونان" للمخرج اللبناني أمير فخر الدين، صُوّر في مدينة هامبورغ باللغة الألمانية، وشارك فيه أسطورة السينما الأوروبية هانا شيغولا، العمل كان قد نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصد تسع جوائز في مهرجانات مختلفة، بينها ثلاث جوائز لأفضل ممثل رئيسي نالها خبّاز شخصيًا، ما يعكس حجم التقدير الدولي لموهبته.

بهذه المشاركة المزدوجة، يثبت جورج خبّاز مكانته كأحد أبرز الممثلين اللبنانيين على الخارطة العالمية، ويكرّس صورته كجسر فني يربط بين السينما العربية والأوروبية.

اقرأ ايضا في فن

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت
07:12

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

07:12

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت

طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها
04:43

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.

04:43

ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.

وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان
04:41

وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له يوم امس الأحد، وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

04:41

وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له يوم امس الأحد، وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

حياة الفهد تطمئن جمهورها وتوجّه شكرها لولي عهد الكويت
07:12
ورد الخال تبكي الجمهور برسالة من والدتها كتبتها بخط اليد قبل وفاتها
04:43
وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز آل سعود والنشطاء يعزون الملك سلمان والامير محمد بن سلمان
04:41
شيرين عبد الوهاب في عزلة تامة بعيدا عن ابنتيها وتخضع للعلاج النفسي
04:39

