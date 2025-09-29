جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين

الفيلم الأول هو "Mille secrets, mille dangers" للمخرج الكندي المرشّح للأوسكار فيليب فالاردو، والمقتبس من قصة الكاتب ألان فرح. صُوّر العمل في مونتريال باللغة ، وقد حظي بشرف افتتاح فعاليات مهرجان هامبورغ بعد أن شارك سابقًا في المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).

أما الفيلم الثاني فهو "يونان" للمخرج اللبناني فخر الدين، صُوّر في مدينة هامبورغ باللغة ، وشارك فيه أسطورة السينما الأوروبية هانا شيغولا، العمل كان قد نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان السينمائي الدولي، وحصد تسع جوائز في مهرجانات مختلفة، بينها ثلاث جوائز لأفضل ممثل رئيسي نالها خبّاز شخصيًا، ما يعكس حجم التقدير الدولي لموهبته.

بهذه المشاركة المزدوجة، يثبت خبّاز مكانته كأحد أبرز الممثلين اللبنانيين على الخارطة العالمية، ويكرّس صورته كجسر فني يربط بين السينما والأوروبية.