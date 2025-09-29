جورج خبّاز يلمع في مهرجان هامبورغ السينمائي بفيلمين عالميين

الفيلم الأول هو "Mille secrets, mille dangers" للمخرج الكندي المرشّح للأوسكار فيليب فالاردو، والمقتبس من قصة الكاتب ألان فرح. صُوّر العمل في مونتريال باللغة الفرنسية، وقد حظي بشرف افتتاح فعاليات مهرجان هامبورغ بعد أن شارك سابقًا في المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).
أما الفيلم الثاني فهو "يونان" للمخرج اللبناني أمير فخر الدين، صُوّر في مدينة هامبورغ باللغة الألمانية، وشارك فيه أسطورة السينما الأوروبية هانا شيغولا، العمل كان قد نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصد تسع جوائز في مهرجانات مختلفة، بينها ثلاث جوائز لأفضل ممثل رئيسي نالها خبّاز شخصيًا، ما يعكس حجم التقدير الدولي لموهبته.
بهذه المشاركة المزدوجة، يثبت جورج خبّاز مكانته كأحد أبرز الممثلين اللبنانيين على الخارطة العالمية، ويكرّس صورته كجسر فني يربط بين السينما العربية والأوروبية.