تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب ومحاميها يوضح السبب
تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب ومحاميها يوضح السبب
تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب ومحاميها يوضح السبب

فن

2025-10-10 | 04:36
تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب ومحاميها يوضح السبب
تطورات جديدة في قضية شيرين عبد الوهاب ومحاميها يوضح السبب

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية، في القضية المقامة ضدها من قِبل مدير حساباتها الشخصية السابق، الذي اتهمها بسبّه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح محامي شيرين، ياسر قنطوش، في بيان إعلامي، أن سبب التأجيل يعود لتزامن موعد الجلسة، التي كانت مقررة يوم الخميس 9 تشرين الأول، مع الإجازة الرسمية بمناسبة نصر أكتوبر، مشيراً إلى أن موعد الجلسة الجديد لم يُحدد بعد. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى طلبات محامي المدعي، الذي طالب بإلزام الفنانة شيرين بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغٍ تقدم به مدير حسابات الفنانة السابق، يتهمها فيه باستخدام ألفاظ مسيئة وخادشة للشرف والاعتبار بحقه، سواء عبر الهاتف أو من خلال وسائل إلكترونية مختلفة. 

