يسرا تنضم إلى قائمة المكرّمين بوسام "فارس جوقة الشرف" الفرنسي

كما شهد الحفل حضور زوجها خالد سليم وعدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين، منهم إيناس الدغيدي ويسري نصر الله وبوسي شلبي. ونشر يسري نصر الله صورة له مع يسرا عبر فيسبوك مشيداً بموهبتها. ويُعد الوسام من أرفع الأوسمة الفرنسية، أنشأه نابليون بونابرت عام 1802 لتكريم المتميزين في مجالات متعددة.
أطلت الممثلة السورية ديما بياعة في لقاء إعلامي جديد عبّرت خلاله عن حبها العميق لبلدها سوريا، مؤكدة بثقة أن "سوريا ستعود أجمل وأقوى مما كانت".
أصدرت محكمة الأسرة في مدينة نصر حكماً بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 30 يوماً، بعد ثبوت امتناعه عن سداد نفقة قدرها 225 ألف جنيه لصالح طفله، في دعوى أقامتها طليقته.
تصدر خبر ارتباط الفنانة المصرية دينا الشربيني بزميلها كريم محمود عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد انفصال الأخير رسمياً عن زوجته آن الرفاعي، رغم محاولات الصلح خلال الأيام الماضية.