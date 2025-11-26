بعد جراحة الكلى وعودته إلى مصر.. تامر حسني يمكث في المستشفى

حسني كان قد أعلن في وقت سابق أنه عاد لاستكمال علاجه في بعد مرحلة قضاها في . ووجّه رسالة مؤثرة لجمهوره عبر " " قال فيها: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي.. لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم وجمال قلوبكم." وأوضح الفنان أنه خضع لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال جزء من الكلى، ونشر صورة له من داخل المستشفى مؤكداً أنه يتلقى الرعاية اللازمة بانتظار تحسن حالته الصحية بشكل كامل.