بعد جراحة الكلى وعودته إلى مصر.. تامر حسني يمكث في المستشفى

حسني كان قد أعلن في وقت سابق أنه عاد لاستكمال علاجه في القاهرة بعد مرحلة علاجية قضاها في ألمانيا. ووجّه رسالة مؤثرة لجمهوره عبر "فيسبوك" قال فيها: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي.. لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم وجمال قلوبكم." وأوضح الفنان أنه خضع لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال جزء من الكلى، ونشر صورة له من داخل المستشفى مؤكداً أنه يتلقى الرعاية اللازمة بانتظار تحسن حالته الصحية بشكل كامل.
رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تقدّم بها المحامي أحمد سامي خلف لمنع ظهور الإعلامية رضوى الشربيني إعلاميًا ووقف برنامجها الشهير "هي وبس".
خطفت الأميرة رجوة الأنظار خلال مشاركتها إلى جانب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين الرقيّ والاحتشام والطابع التراثي العصري.
أعاد الفنان المصري محمد رمضان إشعال الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيه وهو يستعرض سماعات ومايك وهاتف آيفون، جميعها مكسوّة بالذهب.