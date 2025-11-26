استعراض جديد لمحمد رمضان… والجمهور يتهمه بـ“الاستفزاز”

المشهد ذكّر المتابعين بأسلوبه القديم في عرض مقتنياته الفاخرة، من سيارات فارهة وإكسسوارات باهظة الثمن.

عبّر عن سعادته بهذه القطع، موضحًا أنها هدايا تلقّاها من من دون أن يكشف الجهة التي قدّمتها. هذا الغموض فتح باب التعليقات على مصراعيه؛ بين من اعتبر أنّ ما يفعله "طبيعي" لفنان يتمتع بشهرة عربية ، ومن رأى أن الاستعراض "استفزازي" خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها كثيرون.

الفيديو الذي لم يمضِ وقت طويل على نشره، تصدّر سريعًا تفاعل الجمهور، بين مدافعين عن حقه في مشاركة لحظاته الشخصية، ومنتقدين يرون أنّ توقيت الاستعراض غير مناسب.