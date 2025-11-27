تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات

كان قد خضع قبل أيام لعملية دقيقة في ، تم خلالها استئصال ورم من منطقة الكلى، بانتظار نتائج التحاليل النهائية للعينة لتحديد طبيعة الورم وما إذا كان حميدًا أو يتطلّب تدخلًا لاحقًا. وبعد عودته إلى ، نُقل إلى أحد في الشيخ زايد بناءً على توصية الأطباء، وذلك بعد رصد انخفاض في مؤشرات ضغط لديه. وخلال فترة مكوثه في المستشفى، خضع تامر لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، لضمان استقرار العلامات الحيوية بعد الجراحة، والتأكد من استجابته للعلاج بشكل كامل. ورغم أن الأطباء كانوا يستعدون للسماح له بالمغادرة أمس الأربعاء، إلا أن القرار أُرجئ ليوم الخميس لإعطاء الفريق الطبي وقتًا إضافيًا للاطمئنان على نتائج التحاليل النهائية ومتابعة مؤشراته الحيوية لفترة أطول. ومع استقرار وضعه الصحي وتحسن حالته بشكل واضح، تقرر تسريحه من المستشفى خلال ساعات، على أن يخضع لمتابعة طبية منزلية لحين الاطمئنان الكامل على نتيجة العيّنة المستأصلة. اللافت أن تامر حسني تعمّد إخفاء اسم المستشفى التي مكث فيها، تجنبًا لحشود المعجبين الذين حاولوا معرفة مكانه والاطمئنان عليه، إذ تلقت المستشفى خلال الأيام عددًا كبيرًا من الاستفسارات والرسائل من جمهوره. وعلى ، تصدّر اسم تامر حسني قوائم المتابعة والدعاء، حيث حرص جمهوره ومحبيه على رسائل الدعم، متمنّين له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى نشاطه الفني والحفلات المقرّرة خلال المرحلة المقبلة.