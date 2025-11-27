الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
A-
A+

تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات

فن

2025-11-27 | 10:20
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تطوّر مفاجئ في الحالة الصحية لتامر حسني… ويستعد لمغادرة المستشفى خلال ساعات

ستعد الفنان المصري تامر حسني للعودة إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بعدما أكدت مصادر مطّلعة أن حالته الصحية شهدت تطوّرًا إيجابيًا واستقرارًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة الماضية، الأمر الذي سمح للأطباء باتخاذ قرار خروجه مع استمرار المتابعة الطبية داخل منزله في الشيخ زايد.

تامر حسني كان قد خضع قبل أيام لعملية دقيقة في ألمانيا، تم خلالها استئصال ورم من منطقة الكلى، بانتظار نتائج التحاليل النهائية للعينة لتحديد طبيعة الورم وما إذا كان حميدًا أو يتطلّب تدخلًا لاحقًا. وبعد عودته إلى القاهرة، نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة في الشيخ زايد بناءً على توصية الأطباء، وذلك بعد رصد انخفاض في مؤشرات ضغط الدم لديه. وخلال فترة مكوثه في المستشفى، خضع تامر لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، لضمان استقرار العلامات الحيوية بعد الجراحة، والتأكد من استجابته للعلاج بشكل كامل. ورغم أن الأطباء كانوا يستعدون للسماح له بالمغادرة أمس الأربعاء، إلا أن القرار أُرجئ ليوم الخميس لإعطاء الفريق الطبي وقتًا إضافيًا للاطمئنان على نتائج التحاليل النهائية ومتابعة مؤشراته الحيوية لفترة أطول. ومع استقرار وضعه الصحي وتحسن حالته بشكل واضح، تقرر تسريحه من المستشفى خلال ساعات، على أن يخضع لمتابعة طبية منزلية لحين الاطمئنان الكامل على نتيجة العيّنة المستأصلة. اللافت أن تامر حسني تعمّد إخفاء اسم المستشفى التي مكث فيها، تجنبًا لحشود المعجبين الذين حاولوا معرفة مكانه والاطمئنان عليه، إذ تلقت المستشفى خلال الأيام الأخيرة عددًا كبيرًا من الاستفسارات والرسائل من جمهوره. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر اسم تامر حسني قوائم المتابعة والدعاء، حيث حرص جمهوره ومحبيه على توجيه رسائل الدعم، متمنّين له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى نشاطه الفني والحفلات المقرّرة خلال المرحلة المقبلة.

 
 

اقرأ ايضا في فن

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي
09:59

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

خرجت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا عن صمتها، لتعلّق على موجة الانتقادات التي طاولتها خلال الأيام الماضية، عقب تصريحها المثير للجدل عن المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي أدلت به خلال الندوة الخاصة بتكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي.

09:59

يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي

خرجت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا عن صمتها، لتعلّق على موجة الانتقادات التي طاولتها خلال الأيام الماضية، عقب تصريحها المثير للجدل عن المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي أدلت به خلال الندوة الخاصة بتكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي.

وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع السرطان
08:40

وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع السرطان

توفيت الفنانة التونسية الشابة بشرى محمد بعد فترة من التدهور الصحي الذي عانت منه ، لتختتم بذلك رحلة فنية قصيرة في عمرها الزمني، لكنها حاضرة في ذاكرة جمهورها.

08:40

وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع السرطان

توفيت الفنانة التونسية الشابة بشرى محمد بعد فترة من التدهور الصحي الذي عانت منه ، لتختتم بذلك رحلة فنية قصيرة في عمرها الزمني، لكنها حاضرة في ذاكرة جمهورها.

الجزائر تودّع أيقونة الفن والتمثيل "بيونة" بموكب رسمي وشعبي
07:04

الجزائر تودّع أيقونة الفن والتمثيل "بيونة" بموكب رسمي وشعبي

ودّعت الجزائر، بقلوب يملؤها الأسى والوفاء، الفنانة الكبيرة باية بوزار المعروفة بـ بيونة، في جنازة مهيبة جمعت بين الحضور الرسمي رفيع المستوى والمشاركة الشعبية الواسعة التي عكست حجم محبة الجزائريين لها ومكانتها الاستثنائية في الذاكرة الفنية الوطنية.

07:04

الجزائر تودّع أيقونة الفن والتمثيل "بيونة" بموكب رسمي وشعبي

ودّعت الجزائر، بقلوب يملؤها الأسى والوفاء، الفنانة الكبيرة باية بوزار المعروفة بـ بيونة، في جنازة مهيبة جمعت بين الحضور الرسمي رفيع المستوى والمشاركة الشعبية الواسعة التي عكست حجم محبة الجزائريين لها ومكانتها الاستثنائية في الذاكرة الفنية الوطنية.

اخترنا لك
يسرا تعلق على الانتقادات التي طالتها اثر تصريحاتها عن يوسف شاهين: حملة مقصودة لتشويه صورتي
09:59
وفاة الفنانة بشرى محمد بعد صراع مع السرطان
08:40
الجزائر تودّع أيقونة الفن والتمثيل "بيونة" بموكب رسمي وشعبي
07:04
أروى جودة تعلن تفاصيل زفافها من حبيبها الإيطالي.. وموعد الحفل في القاهرة
04:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025