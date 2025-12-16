غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته يعيد الجدل حول وضعه الصحي

ورأى عدد من المتابعين أن المناسبة الأليمة كانت تستدعي ظهور «الزعيم»، خصوصًا في ظل تأكيدات عائلته المتكررة أنه يتمتع بصحة جيدة، متسائلين عن أسباب الغياب وما إذا كان يخفي تدهورًا صحيًا لا يُعلن عنه. في المقابل، دافع آخرون عن حق الأسرة الكامل في الحفاظ على خصوصية نجم بحجم عادل إمام
، رافضين الشائعات المتداولة حول إصابته بمرض الزهايمر أو ما يُعرف بخرف الشيخوخة. ويُذكر أن آخر ظهور علني لعادل إمام كان خلال حفل زفاف حفيده «عادل»، نجل المخرج رامي إمام
، والذي أُقيم في تموز
الماضي بأحد القصور في منطقة المنصورية
بمحافظة الجيزة
.