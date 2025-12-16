غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته يعيد الجدل حول وضعه الصحي

غاب الفنان المصري عن حضور جنازة شقيقته إمام، التي شيّعت أمس الاثنين، وهي زوجة الفنان الراحل مصطفى متولي ووالدة الفنان متولي، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات والجدل بشأن حالته الصحية.

ورأى عدد من المتابعين أن المناسبة الأليمة كانت تستدعي ظهور «الزعيم»، خصوصًا في ظل تأكيدات عائلته المتكررة أنه يتمتع بصحة جيدة، متسائلين عن أسباب الغياب وما إذا كان يخفي تدهورًا صحيًا لا يُعلن عنه. في المقابل، دافع آخرون عن حق الأسرة الكامل في الحفاظ على خصوصية نجم بحجم ، رافضين الشائعات المتداولة حول إصابته بمرض الزهايمر أو ما يُعرف بخرف الشيخوخة. ويُذكر أن آخر ظهور علني لعادل إمام كان خلال حفل زفاف حفيده «عادل»، نجل المخرج ، والذي أُقيم في الماضي بأحد القصور في منطقة بمحافظة .