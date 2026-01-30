خاص الجديد – وفاء موصللي ترثي الراحلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة وتبكي

في حديثٍ خاصٍّ ومؤثّر لـ "تلفزيون الجديد"مع مراسلنا من ، نعت الفنانة القديرة زميلتها الراحلة بكلمات يملؤها الانكسار والتأثر الشديد.

حيث قالت بمرارة: "الراحلة لم تكن مجرد زميلة مهنة، بل هي قامة فنية أثرت بنا جميعا. نحن الذين كنا قريبين منها نعيش لحظات لا يمكن وصفها، فكل ذكرى جميلة تحولت الآن إلى بحر من الدموع".

وتابعت موصللي وهي تغالب غصتها: "أنا آسفة، الكلام يهرب مني، هدى كانت حبيبة الجمهور كله ولها طابع خاص يميزها،ان لكل دور تأخذه ثقل ومكانة، فدائماً ما كانت هي المعادل والركيزة الأساسية في أي عمل تشارك فيه. يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها.

وتطرقت موصللي بمرارة إلى الجانب الإنساني الرقيق في حياة ، مشيرة إلى قططها التي كانت تعتبرها بمثابة عائلتها، وقالت: "حتى القطط التي كانت تعيش معها وتعطيها كل حياتها وحبها، فقدت من كان يرعاها بحنان. لا يسعني إلا أن أقول الله يرحمها، فالفراغ الذي تركته أكبر من أن يُملأ بكلمات".