خطوبة "اسيل" ابنة عبد الله الرويشد من الممثل محمد صفر تحدث ضجة واسعة

وكشفت الإعلامية مي العيدان الخبر عبر حسابها على منصة إكس، حيث نشرت تهنئة أعلنت فيها ارتباط أسيل، ابنة الفنان الكبير عبدالله الرويشد، بالممثل صفر. وكتبت العيدان في منشورها: "ألف مبروك تمت خطبة أسيل ابنة الفنان الكبير عبدالله الرويشد على الممثل محمد صفر. يثبتهم ويتمم عليهم ويسعدهم ويوفق بينهم ويرزقهم الفرحة".

وسرعان ما انتشر الخبر على نطاق واسع بين رواد ، حيث انهالت التعليقات المهنئة للعروسين، متمنين لهما حياة سعيدة ومستقرة. كما عبّر كثيرون عن سعادتهم بهذا الارتباط الذي جمع بين عائلة فنية عريقة وأحد الوجوه المعروفة في الدراما الكويتية.