منسقة الأزياء السورية رجاء مخلوف تكشف سر عباءات تيم حسن في "مولانا"

منسقة الأزياء رجاء مخلوف أوضحت أن تصميم أزياء " " كان تجربة مختلفة تماماً عن معظم الأعمال التي شاركت فيها سابقاً. وأشارت إلى أن العمل لم يقتصر على تصميم ملابس للشخصيات، بل كان محاولة لبناء عالم بصري كامل يمزج بين الواقع والخيال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الدرامية.

وبحسب مخلوف، فإن شخصية "جابر" التي يؤديها تيم حسن كانت الأكثر تعقيداً على مستوى الأزياء، نظراً للتحولات الكبيرة التي تمر بها ضمن الأحداث. فالشخصية تبدأ رحلتها كرجل فقير يعيش ظروفاً قاسية، قبل أن تنقلب حياته بشكل درامي، ليتحول لاحقاً إلى مجرم، ثم ينتحل شخصية تقوده في النهاية إلى موقع روحي وديني لم يكن جزءاً من مساره في البداية.

وأشارت إلى أن تصميم عباءات الشخصية مر بمرحلة وصفتها بـ"التيه"، نتيجة تعقيد الشخصية وتعدد مستوياتها الدرامية. ولهذا السبب أجرت بحثاً مطولاً حول أزياء شيوخ الطرق الصوفية وبعض المرجعيات الروحية، بهدف الوصول إلى صيغة بصرية مقنعة تعكس طبيعة الشخصية من دون الاصطدام بأي حساسيات دينية أو اجتماعية.

كما حرصت مخلوف على أن تحمل العباءات تأثيراً نفسياً على الشخصيات داخل العمل، بحيث تبدو لافتة لأهل القرية الذين يلتقون "مولانا". لكنها في الوقت نفسه تعمدت الابتعاد عن الصورة التقليدية للولي الصوفي الذي يرتدي بالكامل، فاختارت ألواناً فاتحة مثل الرمادي والأزرق الفاتح، للدلالة على أن "جابر" في بداية رحلته لم يكن مهيأ بالكامل للدور الروحي الذي وجد نفسه فيه.

أما عن التعاون مع تيم حسن، فأكدت مخلوف أن العلاقة المهنية بينهما تعود إلى سنوات طويلة منذ مشاركتهما في مسلسل " ". وقد استمر هذا التعاون في أعمال عدة مثل "أبو الطيب المتنبي"، و"نزار قباني"، و"الملك فاروق"، و"الزند"، و"تاج"، وصولاً إلى "مولانا".

وأوضحت أن هذا المسار المشترك خلق من الثقة الفنية بينهما، ما منحها مساحة أكبر للابتكار في تصميم أزيائه، خصوصاً أن النقاشات بينهما حول تفاصيل الشخصية كانت دائماً غنية وتساعد على تعميق البعد البصري للعمل.

وفي المقابل، جاءت أزياء شخصية "شهلا" التي تؤديها الممثلة السورية نور علي مختلفة تماماً، إذ اعتمدت مخلوف أسلوب الأناقة الهادئة والبسيطة، بما يتناسب مع شخصية امرأة تعيش في بيئة لبنانية منفتحة وميسورة نسبياً. وقد انعكس ذلك في اختيار ملابس راقية خالية من المبالغة في الإكسسوارات أو النقوش، مع تطور تدريجي في أسلوبها بما يواكب التحولات التي تمر بها الشخصية خلال الأحداث.