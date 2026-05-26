حوادث كادت تنهي حياة الهام شاهين او تشوهها!! نجت من الحـ ـريق والغرق بأعجوبة

في حلقة استثنائية وجريئة من بودكاست "مساحة خاصة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين النجمة إلهام شاهين في حوار جريء ومؤثر تخطت فيه كل الخطوط الحمراء.



تطلق إلهام شاهين سلسلة من التصريحات السياسية والاجتماعية لأول مرة، وتكشف أسراراً شخصية كادت تودي بحياتها. تبدأ الحلقة بتوضيح حاسم من شاهين حول الجدل المثأر بشأن تصريحاتها عن حرب وإسرائيل وموقف مصر، مؤكدة أن السياسة "ليست مسألة عنترية".

وبدموع وتأثر شديد، توجّه رسالة تضامن إلى الأم في وبيروت، معلنة مخاوفها الكبرى من الكارثة . كما تشهد الحلقة تحولاً بارزاً في موقفها السياسي، حيث تتراجع عن رأيها السابق بشأن وتنتقد وجود عناصر مأجورة في . وعلى الصعيد الاجتماعي والديني، تطلق إلهام شاهين تصريحات صادمة تصف فيها "جهاد النـ ـكاح" بالـ ـدعارة، وتهاجم هوس المجتمع بعـ ـذرية المرأة وجـ ـرائم الشرف، كاشفة عن رأيها الصريح في قضية ترميم غشـ ـاء البـ ـكارة وتعدد الزوجات.

أما في الجانب الإنساني، فتروي النجمة لأول مرة تفاصيل نجاتها من المـ ـوت بعد أن احتـ ـرق شعرها بالكامل، وتستذكر بلحظات مؤثرة وبكاء مرير اللحظات أمام جـ ـثمان والدتها وكيف غسلتها بيديها.

كما تكشف مفاجأة حول كواليس وفاة الفنان هاني شاكر وسبب عدم إقامة جنازة رسمية له، قبل أن تبدي رأيها بكل صراحة بنجمات الجيل الحالي مثل منى زكي، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، وياسمين صبري.