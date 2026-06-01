طليقة جيمس فان دير بيك تتزوج بعد 4 أشهر من وفاته وتعلن الخبر بصورة

وكشفت ماكومب، التي كانت متزوجة من بيك بين عامي 2003 و2010، عبر حسابها على " "، أنها عقدت قرانها على الممثل سكوت كامبل في حفل عائلي بسيط أقيم في ولاية مونتانا الأميركية بحضور أفراد العائلة والمقربين.

وأعربت عن سعادتها بهذه الخطوة من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر ، مؤكدة أن الحب والدعم اللذين أحاطا بهما خلال المناسبة شكّلا لحظة استثنائية في حياتهما.

ويأتي هذا الزواج بعد أشهر قليلة من وفاة فان دير بيك في فبراير الماضي عن عمر 48 عاماً، بعد معاناة مع سرطان القولون والمستقيم. وكانت عائلته قد أعلنت خبر وفاته بكلمات مؤثرة، مشيدة بشجاعته وإيمانه خلال فترة مرضه.

ويُعد فان دير بيك من أبرز نجوم التلفزيون الأميركي، واشتهر عالمياً بدور "داوسون ليري" في المسلسل الشهير Dawson's Creek، الذي حقق نجاحاً واسعاً على مدار ستة مواسم، وترك بصمة كبيرة في عالم الدراما التلفزيونية.