أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بتخرج ابنتهما لي لي

وشارك عبر حسابه على «إنستغرام» صورة من حفل التخرج جمعته بزوجته وأبنائهما، ووجّه رسالة مؤثرة إلى ابنته عبّر فيها عن اعتزازه الكبير بها، مؤكداً أن كل يوم تكون فيه إلى جانبه يُعد من أجمل أيام حياته.

وكتب حلمي أن يوم ولادة لي لي كان أيامه، وأن تخرجها شكّل محطة من الفرح، متمنياً لها حياة مليئة بالنجاح والسعادة، ومعبّراً عن امتنانه لما أضافته إلى حياة أسرتها.

من جانبها، نشرت منى زكي صورة جمعتها بابنتها خلال حفل التخرج عبر خاصية «ستوري» على «إنستغرام»، وكشفت أن لي لي أنهت دراستها الجامعية بمرتبة الشرف.

ووجّهت منى إلى ابنتها رسالة عاطفية عبّرت فيها عن سعادتها وفخرها بالإنجاز الذي حققته، واحتفلت بتفوقها الأكاديمي وبداية مرحلة جديدة في حياتها.

ولاقى احتفال الأسرة تفاعلاً واسعاً من الجمهور والنجوم، الذين قدّموا التهاني للي لي وتمنوا لها مزيداً من النجاح في خطواتها المقبلة، مشيدين بالعلاقة الداعمة التي تجمعها بوالديها.