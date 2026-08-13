أريانا غراندي تحسم حقيقة عودتها إلى حبيبها السابق ريكي ألفاريز

حسمت الجدل المثار حول طبيعة علاقتها بالراقص ريكي ألفاريز، بعدما شاركت صورًا جمعتهما عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، في خطوة اعتبرها الجمهور إعلانًا واضحًا عن عودة إلى علاقتهما العاطفية، بعد أشهر من التكهنات التي رافقت ظهورهما المتكرر معًا خلال جولة "Eternal Sunshine".