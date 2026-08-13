رسالة مؤثرة من ميسي تفتح باب الاعتزال ورونالدو يسانده

فقد ليونيل ميسي أحد أبرز الأشخاص الذين رافقوه في رحلته من طفل يحلم بكرة القدم إلى واحد من أعظم نجومها، بعد وفاة والده خورخي ميسي عن 68 عامًا، لتكشف رسالة مؤثرة نشرها النجم الأرجنتيني حجم الصدمة التي يعيشها، وتفتح للمرة الأولى باب التساؤلات بشأن مستقبله في الملاعب.





وبحسب وكالة “رويترز”، توفي خورخي ميسي مساء الجمعة 7 آب في مركز طبي بمدينة روزاريو الأرجنتينية، بعد معاناة طويلة مع المرض، بعدما أمضى أشهره متنقلًا بين منزله والمركز الطبي ومحاطًا بعائلته.



وفي أول رسالة مطولة له بعد وفاة والده، نشر ميسي عبر حسابه على “إنستغرام” صورة تجمعهما واستعاد ذكريات العلاقة التي جمعتهما، مؤكدًا أنه لا يعرف حتى الآن كيف ستكون حياته من دونه، ومشيرًا إلى أن الخسارة جعلته يشكك حتى في قدرته على الاستمرار طويلًا في .

وكشف قائد المنتخب الأرجنتيني جانبًا مما عاشه خلال 2026، موضحًا أن والده الصحية تدهورت قبل انطلاق البطولة بأيام، وأن أحد الأسباب التي دفعته إلى المشاركة كان إصرار خورخي على رؤيته يخوض موندياله الأخير. وأضاف أنه كان ينتظر رسالة والده بعد كل مباراة، قبل أن يدرك مع غيابها مدى خطورة وضعه الصحي.

خورخي لم يكن مجرد والد لميسي، إذ رافقه منذ بداياته، وأدى لسنوات دور ممثله ومستشاره، وكان أحد أبرز الداعمين لمسيرته منذ انتقاله إلى وحتى وصوله إلى قمة كرة القدم العالمية.



وفي ختام رسالته، أكد ميسي أنه سيحافظ على إرث والده من خلال أبنائه، وأنه سيحاول تربيتهم بالقيم نفسها التي تلقاها منه.



وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، وضع سنوات المنافسة جانبًا وعلّق على منشور ميسي برسالة مواساة، متمنيًا له ولعائلته القوة في هذه المرحلة الصعبة.