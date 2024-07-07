سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المرحلة المقبلة التي تنتظر الرئيس الايراني المنتخب تتضمن تحديات داخلية وخارجية أولها تشكيل حكومة تشكّل صدمة ايجابية للشارع الايراني
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: ايران مرتاحة في الاقليم وأولويتها "لمّ الداخل الايراني" وشخصية الرئيس الجديد المنتخب تُعبر عن الكثير من التناقضات
جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك أزمة عالمية بدأت من فرنسا والدور الفرنسي في لبنان متراجع جراء الاوراق التي تُلعب في المنطقة
جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك أزمة عالمية بدأت من فرنسا والدور الفرنسي في لبنان متراجع جراء الاوراق التي تُلعب في المنطقة
تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: فرنسا مقبلة على معاناة مشابهة للأزمة اللبنانية والنظام البرلماني عاد فيها
تمام نور الدين لـ #وهلق_شو: فرنسا مقبلة على معاناة مشابهة للأزمة اللبنانية والنظام البرلماني عاد فيها
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
25 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!
سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!
A-
A+

سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!

منوعات

2024-07-07 | 11:39
سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سقوط قاتل ينهي حياة درّاج!

أعلن منظمو سباق النمسا للدراجات، السبت، وفاة الدراج النرويجي أندريه دريغه، متأثرا بإصابات تعرض لها عندما سقط أثناء سباق منحدر في المرحلة قبل الأخيرة من هذه المرحلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمي السباق قولهم إن دريغه (25 عاما) متسابق فريق "كوب-ريبسول"، سقط في منحدر، وكانت اصاباته قاتلة.

وكتب الاتحاد الدولي للدراجات عبر منصة "إكس": "أصيب الاتحاد الدولي للدراجات بصدمة بعدما علم بوفاة الدراج المحترف أندريه دريج في سباق النمسا. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

وقال فريق "كوب ريبسول" في بيان صدر عبر موقعه على الإنترنت: "لقد شعرنا بالصدمة بسبب رحيل أندريه دريغه المأساوي، في يوم السبت 6 يوليو، وبعد حادث خطير للغاية أثناء نزوله خلال المرحلة الرابعة من جولة النمسا، فقد أندريه حياته في الحادث، أفكارنا وصلواتنا مع عائلة أندريه وأحبائه خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وقد تم إلغاء حفل منصة التتويج لمرحلة يوم السبت، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المرحلة النهائية يوم الأحد ستقام أم لا.

اقرأ ايضا في منوعات

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا
Play Play
06:32
Play

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا

إنتشر فيديو لعدد من السوريين وهم يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا أمام نظيره الهولندي ببطولة أمم أوروبا 2024.

06:32

فيديو - على خلفية الأحداث الأخيرة.. سوريون يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا

إنتشر فيديو لعدد من السوريين وهم يحتفلون بهزيمة منتخب تركيا أمام نظيره الهولندي ببطولة أمم أوروبا 2024.

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
Play
02:19

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع


يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط . وتكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.

02:19

إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع


يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط . وتكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.

تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً
Play
01:46

تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً

وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن عملية بسيطة جدا، يمكن أن تحسن الرؤية المتدهورة كثيرا.

01:46

تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً

وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن عملية بسيطة جدا، يمكن أن تحسن الرؤية المتدهورة كثيرا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024