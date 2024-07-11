فيديو.. ستارمر يترك إجتماع الناتو من أجل منتخب إنكلترا

خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا، في لقطة طريفة وقعت الأربعاء.

ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنكلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وعلق ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنكلترا".

وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score...@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024

وانتصر المنتخب الإنكليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الاحد المقبل.

ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.