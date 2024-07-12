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خطة لحظر الهواتف من المدارس!
خطة لحظر الهواتف من المدارس!
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خطة لحظر الهواتف من المدارس!

منوعات

2024-07-12 | 06:19
خطة لحظر الهواتف من المدارس!
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Aljadeed
خطة لحظر الهواتف من المدارس!

أصدرت الحكومة الإيطالية، قرارا يحظر الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية، في العام الدراسي الجديد بالمدارس.

واستحدث الإجراء وزير التعليم جوزيبي فالديتارا من حزب الرابطة القومي، ويهدف إلى منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بما في ذلك لأغراض التدريس، ولا يزال يمكن استخدام الأجهزة اللوحية، والكمبيوتر بموافقة المعلمين.

ويهدف قرار حظر الهواتف المحمولة إلى تحسين سلوك التلاميذ، بالإضافة إلى أنه سوف يشجع التلاميذ على تحسين مهارات الكتابة بخط اليد.

كما أعلن "فالديتارا"، أن إعادة إدخال "التقويم المدرسي" الذي يجب كتابة المهام فيه بخط اليد، مما يسمح لأولياء الأمور بمتابعة تعليم أبنائهم، وأضاف: "نحن بحاجة لجعل أبنائنا يمسكون بالورقة، والقلم مجددا".

ويوجد حظر على الهواتف المحمولة في المدارس الإيطالية منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه على نطاق واسع، وأدخلت بعض الدول تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة لإيجاد بيئة تعليمية أفضل للتلاميذ.

وأعيد تسمية وزارة التعليم الإيطالية، لتصبح وزارة التعليم والاستحقاق بعدما تولى الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني الحكومة في أكتوبر 2022، والهدف من التغيير هو إضافة تأكيد أقوى على الإنجاز الفردي.

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