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عطل تقني عالمي في الانظمة المعلوماتية في مختلف البلدان
عطل تقني عالمي في الانظمة المعلوماتية في مختلف البلدان
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عطل تقني عالمي في الانظمة المعلوماتية في مختلف البلدان

منوعات

2024-07-19 | 03:20
عطل تقني عالمي في الانظمة المعلوماتية في مختلف البلدان
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Aljadeed
عطل تقني عالمي في الانظمة المعلوماتية في مختلف البلدان

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مطار برلين، قوله إن "هناك تأخيرا في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".

من جانبها، كشفت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا، "أننا نواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات".

وقالت الداخلية الأسترالية: "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك".

هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل".

في السياق، أكدت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني، "أننا على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم".

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