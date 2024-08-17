فيديو.. حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن

قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

وذكرت الإدارة في بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

Watch live ⬇️ as around 100 firefighters are tackling a blaze at London's famous Somerset House on The Strand 🚨



🔗 https://t.co/hgafp6LVTe https://t.co/TIqS5HiC7G — Sky News (@SkyNews) August 17, 2024

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.

ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.