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بالفيديو - قتل ثور هائج في ساحة مستشفى
بالفيديو - قتل ثور هائج في ساحة مستشفى
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بالفيديو - قتل ثور هائج في ساحة مستشفى

منوعات

2024-08-26 | 05:56
بالفيديو - قتل ثور هائج في ساحة مستشفى
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Aljadeed
بالفيديو - قتل ثور هائج في ساحة مستشفى

عاش سكان محافظة الطفيلة جنوبي الأردن حالة من الذعر بعد هروب ثور "هائج" من صاحبه وتجوله بين الشوارع والسكنات حتى وصوله إلى المستشفى الرئيسي للمحافظة.

فقد تداول العديد من الأردنيين على مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة خروج الثور الهائج من مدخل مستشفى الطفيلة، ما أثار الذعر والخوف في المكان.

وقد هرب الثور بعد أن كان مالكه يحاول نقله من شاحنة "بيك أب" إلى الحظيرة.

الى ذلك أوضح مدير مستشفى الطفيلة الحكومي الدكتور حمزة الصقور، أن الثور دخل إلى ساحة المستشفى الخارجية، وخرج من البوابة الثانية دون حدوث أي أضرار مادية أو أضرار أخرى.

كما أشار إلى أن حشدًا كبيرًا من الناس راحوا يلاحقونه، ما دفع رجال الأمن العام إلى إطلاق النار على الثور، لعدم قدرة المختصين على ترويضه خوفاً من أن يتأذى أحد.

وقد جاء قرار إطلاق النار على الثور لحماية المواطنين والممتلكات من التضرر بعد نفاد جميع المحاولات لترويض وتهدئة الثور، وفق ما اشارت وصادر امنية .

 

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