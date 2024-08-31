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عقب سيجارة يفك طلاسم جريمة عمرها 44 عاماً
عقب سيجارة يفك طلاسم جريمة عمرها 44 عاماً
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عقب سيجارة يفك طلاسم جريمة عمرها 44 عاماً

منوعات

2024-08-31 | 09:38
عقب سيجارة يفك طلاسم جريمة عمرها 44 عاماً
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Aljadeed
عقب سيجارة يفك طلاسم جريمة عمرها 44 عاماً

نجحت الشرطة الأميركية من حل لغز جريمة قتل امرأة قبل أربعة عقود بفضل عينة من الحمض النووي أخذت من عقب سيجارة.
وقالت الشرطة الأميركية إن أدلة الحمض النووي من عقب سيجارة أدت إلى اعتقال مرتكب جريمة قتل امرأة عام 1980 في ولاية واشنطن.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية عن شرطة كينت بولاية واشنطن إن كينيث دوان كونديرت، 65 عامًا، ألقي القبض عليه في أركنساس الأسبوع الماضي بموجب مذكرة تتهمه بالقتل في وفاة دوروثي "دوتي" ماريا سيلزيل البالغة من العمر 30 عاماً.
وصرح رئيس شرطة كينت رافائيل باديا في مؤتمر صحفي بأن سيلزيل عُثر عليها ميتة في 26 شباط 1980 داخل منزلها في كينت، على بعد حوالي 30 دقيقة جنوب سياتل. وقالت الشرطة إنها توفيت بسبب الخنق أو الاختناق، وتعرضت لضربة في رأسها، نقلاً عن تقرير تشريح الجثة. كما تعرضت لاعتداء جنسي، وفقاً لوثائق المحكمة التي قدمها المدعون.
قالت الشرطة إن سيلزيل شوهدت آخر مرة قبل 3 ليالٍ وهي تغادر محل بيتزا حيث كانت تعمل في عطلات نهاية الأسبوع لتكملة دخلها كمشرفة تدريب بدوام كامل لشركة بوينغ.
في عام 2016، سمح التقدم في تقنية الحمض النووي للمحققين بالحصول على ملف تعريف الحمض النووي الجزئي من رداء حمام الضحية في مسرح الجريمة والذي يطابق ملف تعريف الحمض النووي للفرد أ، وفقًا للشرطة.
وقارن المحققون عينات متعددة من الحمض النووي على مر السنين بملف تعريف الحمض النووي الجزئي، لكن لم يتطابق أي منها مع الفرد أ، وفقًا للشرطة.
أخيراً، جاء الاختراق في عام 2022، عندما استخدم محققو مختبرات الجرائم علم الأنساب الجيني لتحديد 11 مشتبهًا محتملًا، حسبما قالت الشرطة.
تقارن هذه الطريقة الجنائية الحمض النووي غير المحدد بالحمض النووي الذي يمكن العثور عليه في قواعد بيانات علم الأنساب، مما يسمح للباحثين بالعثور على أقارب الشخص المجهول. يمكن أن يساعد ذلك، جنبًا إلى جنب مع أعمال المباحث الأخرى، المحققين في تحديد المشتبه بهم المحتملين.
في قضية واشنطن، بدأ المحققون في جمع عينات الحمض النووي من المشتبه بهم المحتملين لمقارنتها بملف الحمض النووي للفرد أ، حسبما قالت شرطة كينت.
وقالت الشرطة إن اثنين من المشتبه بهم المحتملين هما كينيث كونديرت وشقيقه، وكلاهما يعيش في أركنساس.
"في أيلول 2023، بدأ (المحققون) في كينت في التحقيق في (الأخوين) وأُبلغوا بأنهما رهن الاحتجاز بتهمة الاعتداء غير ذي الصلة"، وفقاً لشرطة كينت في بيان صحفي.
وفقاً للشرطة، فقد نسقت شرطة كينت مع مكتب عمدة في أركنساس لطلب عينات الحمض النووي الطوعية من الأخوين. وقالت شرطة كينت إنه بينما قدم شقيق كونديرت عينته طواعية، رفض كونديرت.
وقالت الشرطة إن اختبار الحمض النووي أثبت أن الأخ غير مطابق.
واكتشفت الشرطة أن كينيث كونديرت كان له علاقات بولاية واشنطن. وقالت الشرطة إنه وشقيقه كانا يعيشان في مجمع سكني على بعد حوالي 1200 قدم من شقة سيلزيل. وتقول وثائق المحكمة من المدعين العامين إن الأخوين عاشا في المجمع وقت وفاة سيلزيل.
في محاولة للعثور على أدلة على وجود كونديرت في مسرح جريمة قتل سيلزيل، سافرت شرطة كينت في آذار إلى كلينتون بولاية أركنساس، حيث راقبته بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط إنفاذ القانون المحليين.
وقالت الشرطة في إفادة خطية إن الشرطة عثرت خلال تلك المراقبة على عقب سيجارة ألقاه كونديرت. وأشار تقرير مختبر الجرائم إلى أن ملف الحمض النووي من عقب السيجارة ينتمي إلى الفرد أ، وفقًا للإفادة الخطية.
ووفقاً لسجلات السجن، كان كونديرت محتجزًا يوم الخميس في سجن مقاطعة أركنساس. وقالت الشرطة إنه كان ينتظر تسليمه إلى ولاية واشنطن.
ويتهم كونديرت في مقاطعة كينغ بواشنطن بالقتل العمد من الدرجة الأولى، وفقاً لوثائق المحكمة. وقد تم تحديد الكفالة بمبلغ 3 ملايين دولار.

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