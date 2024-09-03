بالفيديو - توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة pic.twitter.com/af7Vexxw1t
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 3, 2024
بعد التحقيق معه في قصر العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ملف شركة اوبتيموم وعقود بيع وشراء سندات خزينة pic.twitter.com/af7Vexxw1t
في محلّ يقع بمنطقة البسطة في بيروت، تفوح رائحة الحلوى البيروتية العريقة.. "المفتقة"، مزيج من الأرزّ والكركم والطحينة والسكّر والصنوبر، من جيل الى جيل.. تحافظ عائلة المكاري منذ 50 عاماً على إعداد هذه الحلوى المتجذرة في عادات البيروتيين.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار محلية، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، فجر الثلاثاء، بيانا بشأن إلقاء متهم نفسه من شرفة شقته سكنه فيصل بالهرم.وذكرت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم ألقى بنفسه من الطابق التاسع.