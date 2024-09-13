الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة
جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة
A-
A+

جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة

منوعات

2024-09-13 | 11:37
جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة

أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قرارا بالحبس الاحتياطي لوالدة وشقيق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد العثور على جثتها في كيس مخبأ تحت صخور في قضية أصابت البلاد بالصدمة وأثارت احتجاجات منذ اختفاء الطفلة قبل 3 أسابيع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى إلى فرض أقصى عقوبة على المسؤولين عن مقتل الطفلة نارين جوران، التي عثر على جثتها في قرية بالقرب من ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا.

ووجه ممثلو الادعاء في محكمة ديار بكر اتهامات إلى والدة الفتاة وشقيقها بالمشاركة في القتل، بينما اتهم 6 أشخاص من بينهم عمها وأبناء عمومتها بتدمير الأدلة، كما اتهم عم آخر في وقت سابق بالقتل.

اقرأ ايضا في منوعات

قرار بريطاني "صارم وغريب" للحد من السمنة!
Play
11:10

قرار بريطاني "صارم وغريب" للحد من السمنة!

تعتزم السلطات البريطانية حظر الإعلان عن المأكولات والمشروبات غير الصحية على شبكة الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون خلال النهار، بهدف الحد من السمنة بين الأطفال.

11:10

قرار بريطاني "صارم وغريب" للحد من السمنة!

تعتزم السلطات البريطانية حظر الإعلان عن المأكولات والمشروبات غير الصحية على شبكة الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون خلال النهار، بهدف الحد من السمنة بين الأطفال.

فيديو - في عرض مذهل.. روبوت يقود أوركسترا
Play
2024-09-13

فيديو - في عرض مذهل.. روبوت يقود أوركسترا

قام هذا الروبوت بتوجيه موسيقيي الأوركسترا، في المعهد الموسيقي المركزي في بكين، حيث تمّ عزف موسيقى كتبها الذكاء الإصطناعي.

2024-09-13

فيديو - في عرض مذهل.. روبوت يقود أوركسترا

قام هذا الروبوت بتوجيه موسيقيي الأوركسترا، في المعهد الموسيقي المركزي في بكين، حيث تمّ عزف موسيقى كتبها الذكاء الإصطناعي.

خنقها زوجها وطحنها في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال
Play
2024-09-12

خنقها زوجها وطحنها في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال

اعترف الجاني مدعياً أنه كان يحمي نفسه من زوجته بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين!

2024-09-12

خنقها زوجها وطحنها في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال

اعترف الجاني مدعياً أنه كان يحمي نفسه من زوجته بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين!

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024