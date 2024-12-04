الكافيين في مشروبات الطاقة.. خطر على صحة الأطفال والشباب

ما يناهز ثلثي الأطفال والشباب يتناولون مشروبات الطاقة، وفقا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية. ولهذا السبب، يحذر خبراء من مخاطر الكافيين عالي التركيز فيها؛ حالة وفاة مأساوية دفعت لدق أجراس الخطر.



تحتوي مشروبات الطاقة على مواد مثل الكافيين والتورين والسكر، ويزعم أنها تحفز الجهاز العصبي عن طريق زيادة ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب مما يساعد على زيادة في النشاط على مدار اليوم. ينتقد فيليكس أوبرهوفر، طبيب قلب الأطفال في مستشفى LMU في ميونيخ، هذه المعلومة انطلاقا من مخرجات ونتائج الدراسات العلمية.

ويقول المتحدث في تصريح لصحيفة تاغيسشاو الألمانية "يجب تحذير الأطفال والشباب من تناول مشروبات الطاقة، خاصة إذا كانت هناك إصابة أو اشتباه بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل التهاب عضلة القلب، أو عيب خلقي فيه، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري أو السمنة".

ووفقا لإرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، يمكن للأطفال والشباب تناول ثلاثة ملليغرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا كحد أقصى. لكن علبة 250 مل من مشروب الطاقة، تحتوي في المتوسط على حوالي 80 ملليجرام من الكافيين.

أما إذا كان الشخص يستهلك الكثير من المشروبات الحلوة، فهناك خطر إصابته بعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتلف عضلة القلب، حسب أوبرهوفر، الذي أوضح أن استهلاك مشروبات الطاقة مع الكحول أو بالتزامن مع ممارسة الرياضة أو الإجهاد أمر خطير.



حالة وفاة ماساوية

دراسة علمية أخرى تظهر مخاطر هذه المشروبات، أجراها طبيب القلب في ميونيخ عام 2021، تناول فيها الأطفال والمراهقين مشروبات الطاقة أو مشروبا بدون كافيين لمدة يومين، حيث يحتوي المشروب الحقيقي على ثلاثة ملليغرامات من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وهو ما تعتبره الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، الحد الأقصى لجرعة الكافيين اليومية.

وأظهرت النتائج زيادة كبيرة في ضغط الدم وتغييرا في إيقاع القلب. كما أبرزت أن استهلاك الكثير من مشروبات الطاقة، قد يؤدي إلى خطر الإصابة بخفقان القلب ومشاكل في الجهاز الهضمي والأرق، وفقا للباحث.

كان الدافع لإجراء الدراسة، وفاة مأساوية لطالبة تبلغ من العمر 16 عاما، كانت تستعد لعرض وامتحان. كانت تنام قليلاً وتستهلك كميات كبيرة من مشروبات الطاقة على أمل أن تساعدها. أغمي على الطالبة في الصف في المدرسة، وتمت محاولات إنعاشها في البداية، لكنها توفيت بعد ذلك في عيادة فيليكس أوبرهوفر.

اتضح أنها كانت تعاني من التهاب عضلة القلب، وهذا يعني أنها كانت معرضة لخطر كبير للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، والتي تفاقمت بسبب استهلاك مشروبات الطاقة، وفقا للطبيب.



حظر بيع مشروبات الطاقة للقاصرين

يحذر الأطباء ومنظمات حماية المستهلك والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) منذ سنوات عديدة من المخاطر التي يتعرض لها القلب والدورة الدموية بسبب الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة لدى الأطفال والشباب. وهناك أيضا طلب بحظر بيع المشروبات المنشطة للقاصرين.

هناك دول مثل ليتوانيا ولاتفيا، قامت بتفعيل هذه التوصية فعلا. أما في ألمانيا، فمازالت النقاشات محتدمة لأجل الوصول إلى تحديد عمر يمكن الاتفاق على كونه الأنسب لحصول المشترين من اليافعين على ما يريدونه من مشروبات الطاقة.

المصدر: DW