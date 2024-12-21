فيديو- حادث مروع.. شاحنة تنقض على أخرى وعلى سيارة

وقد اشتعلت النار في الشاحنة على طريق سريع قرب بلدة في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل.

وكان أحد إطارات الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا، اضافة الى سائقها ومعاونه، انفجر لسبب غير معروف بعد، ما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها، فاصطدت بالشاحنة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، كما بالسيارة.

وأفادت إدارة الإطفاء انه تم إنقاذ 8 أشخاص فقط ممن كانوا في الحافة، بينما نجا 3 ركاب آخرين كانوا بالسيارة التي انتهت بها الحال محصورة تحت الشاحنة، اضافة الى نجاة سائق الشاحنة، بحسب ما ذكر رجل أطفاء لوسائل اعلام محلية، نشرت في مواقعها الفيديو المعروض أعلاه، وكان لا يزال عدد القتلى 22 فقط، الى أن تم الاعلان عن 38 قتيلا.

كما نشرت دائرة الاطفاء في البلدة، أن رجال الإنقاذ انتشلوا 24 جثة من الحافلة، وأنهم لا يزالون في مرحلة انتشال المزيد من القتلى باستخدام رافعة للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا.