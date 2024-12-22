اسمه "رجاء" وسقط من السماء.. هذا ما حصل في عمان

الجدير بالذكر بأنه تم توثيق دخول نيزك رجاء للغلاف الجوي سلطنة عمان بتاريخ 23 ديسمبر 2023م وعثر عليه بعد 49 يومًا وتحديدًا بتاريخ 10 فبراير 2024م عبر الفريق العلمي العماني السويسري لمشروع البحث عن النيازك. وأجريت للنيزك تحاليل كيميائية ومختبرية دقيقة للتأكد من تطابق عملية الرصد مع النيزك الذي تم العثور عليه من بينها تحاليل الكشف عن النظائر المشعة قصيرة العمر في العينة مثل المنغنيز 54 والصوديوم 22، والتي تتكون في الفضاء.

كما أثبتت الدراسات العلمية إلى أن هذه العينة تنتمي إلى نوع نادر صنف علميا بأنه “كوندريت الإنستاتيت” وصنف بـ “EH3″، وهي نيازك مصدرها انشطارات صخرية تسبح في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري في النظام الشمسي، كما تحتوي نيازك “كوندريت الإنستاتيت” على معادن غير مستقرة في الغلاف الجوي الغني بالأكسجين ورطوبة الأرض. ووفقًا للدراسات العلمية كذلك فإن هذا النيزك احتوى على معدن لم يكن معروفًا من قبل.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالا لخطط وبرامج وزارة التراث والسياحة المختلفة في مجال توثيق النيازك في سلطنة عُمان، والتعريف بأهميتها العلمية واستثمارها بشكل مُستدام وتنويع وتعزيز الوجهات السياحية في مختلف المحافظات، من خلال إقامة المعارض التخصصية وعرضها في المتاحف المختلفة بسلطنة عمان وإبرازالأبحاث العلمية التي يتم تنفيذها في هذا الجانب من خلال ورش العمل والمعارض المؤقتة المختلفة.