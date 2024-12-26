في عيد الميلاد.. أم تقتل طفليها!

عثرت الشرطة الألمانية على جثتي طفلين ووالدتهما المصابة 39 عاماً في منزل بمدينة روزنهايم جنوبي البلاد يوم عيد الميلاد.

واشارت الشرطة في بيان إلى أن أحد المعارف اتصل بخدمات الطوارئ، بعد أن زار المنزل للاطمئنان على الأسرة ليكتشف الأمر.

ووفقا للبيان، يرجح المحققون أن المرأة قتلت الطفلين (6 و 7 سنوات)، الثلاثاء أو خلال الليل، قبل أن تحاول الانتحار.

وقد نقلت الشرطة المرأة إلى مستشفى حيث تخضع للمراقبة و حالتها الصحية مستقرة.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة، بينما تستمر التحقيقات فإنه لا توجد أدلة تشير إلى تورط أي جناة آخرين.