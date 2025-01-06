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بالفيديو-ذعر على متن طائرة فرنسية.. والسبب؟
بالفيديو-ذعر على متن طائرة فرنسية.. والسبب؟
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بالفيديو-ذعر على متن طائرة فرنسية.. والسبب؟

منوعات

2025-01-06 | 02:13
بالفيديو-ذعر على متن طائرة فرنسية.. والسبب؟
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Aljadeed
بالفيديو-ذعر على متن طائرة فرنسية.. والسبب؟

لحظات من الذعر والرعب عاشها ركاب طارئة تابعة للخطوط الفرنسية.

وجاء ذلك إثر تفعيل إجراءات الطوارئ داخل الطائرة قبل الهبوط اضطراريا بسبب تسجيل خلل في نظام الضغط.

وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سقوط أقنعة الأكسجين، حيث ظهر بعض الركاب وهم يرتدون أقنعة الأوكسجين والبعض الآخر لا.

وكانت الطائرة وهي من نوع "إيرباص A318" في طريقها من مطار باريس شارل ديغول إلى برشلونة حين أعلن عن حالة الطوارئ واظطر قائد الطائرة إلى الهبوط بعد 17 دقيقة من إقلاعها.

الى ذلك أوضحت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان أنه: "يتم تدريب أطقم الخطوط الجوية الفرنسية بانتظام على إدارة هذا النوع من المواقف وفقًا لإجراءات الشركة المصنعة".

وتعد عملية إسقاط أقنعة الأكسجين جزءا من إجراء الهبوط في حالات الطوارئ، اذ يتم نشر أقنعة الأوكسجين تلقائياً في حالة انخفاض الضغط،  للسماح لمن هم على متن الطائرة بالتنفس حتى تصل الطائرة إلى ارتفاع آمن يقل عن 10000 قدم.

 

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