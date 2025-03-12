هل أدمنت حلويات رمضان؟.. نصائح للتقليل من تناولها

اذا كنت تواجه صعوبة كبيرة في التوقف عن تناول الحلويات الرمضانية هناك نصائح احرص على اتباعها، للتقليل من استهلاكها.

1- تجنب المحليات الصناعية نهائيًا، لأن الأشخاص المعتادين على استهلاكها يقبلون على تناول السكريات بصورة مفرطة.

2- تناول وجبتي الإفطار والسحور، لأن تخطي إحداهما يؤدي إلى انخفاض مستويات سكر الدم، ومن ثم تزداد الرغبة في تناول الحلويات الرمضانية.

3- اشرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن المياه تساعد على تقليل الرغبة في تناول السكريات.

4- نم جيّدا لأنّ قلة النوم تزيد من رغبة تناول الأطعمة السكرية. لذلك من الضروري الحصول على قسط من النوم، يتراوح بين 7 و8 ساعات كل ليلة.

5- تناول الفواكه أو الشوكولاتة الداكنة، لأنهما تشبعان رغبة الإنسان في الحصول على السكر بشكل آمن.