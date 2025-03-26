الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!
جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!
A-
A+

جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!

منوعات

2025-03-26 | 05:55
جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!

قد تكون جرثومة المعدة هي السبب! تنتقل هذه الجرثومة عبر الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب في أعراض مزعجة مثل:

ألم أو حرقة في البطن
انتفاخ مستمر
غثيان وقيء
فقدان الشهية
إذا شعرت بهذه الأعراض، استشر الطبيب فورًا!
ولكن لا داعي للقلق، فبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في محاربتها:
الثوم: مضاد حيوي طبيعي يساعد في محاربة البكتيريا.
الشاي الأخضر: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل نشاط البكتيريا.
العسل: يساعد في تقليل نشاط جرثومة المعدة.
زيت الزيتون: يقلل من نمو البكتيريا الحلزونية.
البروكلي: يساعد في تقليل نشاط الجرثومة وتخفيف التهابات المعدة.
الكركم: يخفف الالتهابات ويمنع الجرثومة من إتلاف خلايا الجهاز الهضمي.
اللبن: يعزز الهضم ويحمي المعدة من البكتيريا الضارة.
التوت البري: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجرثومة.

اقرأ ايضا في منوعات

رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!
Play
2025-03-25

رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، إلى العودة، بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي إحضار جواز سفره.

2025-03-25

رحلة تتوقف فجأة في السماء.. لسبب غريب!

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، إلى العودة، بعد اكتشاف أن أحد الطيارين نسي إحضار جواز سفره.

"عضّة" تجرّد ملكة جمال من لقبها!
Play
2025-03-25

"عضّة" تجرّد ملكة جمال من لقبها!

أُدينت ملكة جمال اسكتلندا السابقة، لوسي تومسون، بعد اعتدائها على اثنين من حراس الأمن خلال حدث للرجبي في إدنبرة، حيث قامت بعضّ أحدهم وتوجيه إهانات عنصرية إليه.

2025-03-25

"عضّة" تجرّد ملكة جمال من لقبها!

أُدينت ملكة جمال اسكتلندا السابقة، لوسي تومسون، بعد اعتدائها على اثنين من حراس الأمن خلال حدث للرجبي في إدنبرة، حيث قامت بعضّ أحدهم وتوجيه إهانات عنصرية إليه.

تسلا تشتعل.. وماسك غاضب: "أعمال إرهابية"
Play
2025-03-25

تسلا تشتعل.. وماسك غاضب: "أعمال إرهابية"

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن إطلاق الرصاص على متاجر تسلا وحرق نقاط الشحن الكهربائي فائقة السرعة هي أعمال إرهابية.

2025-03-25

تسلا تشتعل.. وماسك غاضب: "أعمال إرهابية"

اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن إطلاق الرصاص على متاجر تسلا وحرق نقاط الشحن الكهربائي فائقة السرعة هي أعمال إرهابية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025