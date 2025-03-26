جرثومة المعدة.. أطعمة تساعد في علاجها!
قد تكون جرثومة المعدة هي السبب! تنتقل هذه الجرثومة عبر الطعام أو الشراب الملوث، وتتسبب في أعراض مزعجة مثل:
• ألم أو حرقة في البطن
• انتفاخ مستمر
• غثيان وقيء
• فقدان الشهية
إذا شعرت بهذه الأعراض، استشر الطبيب فورًا!
ولكن لا داعي للقلق، فبعض الأطعمة يمكن أن تساعد في محاربتها:
الثوم: مضاد حيوي طبيعي يساعد في محاربة البكتيريا.
الشاي الأخضر: يعزز صحة الجهاز الهضمي ويقلل نشاط البكتيريا.
العسل: يساعد في تقليل نشاط جرثومة المعدة.
زيت الزيتون: يقلل من نمو البكتيريا الحلزونية.
البروكلي: يساعد في تقليل نشاط الجرثومة وتخفيف التهابات المعدة.
الكركم: يخفف الالتهابات ويمنع الجرثومة من إتلاف خلايا الجهاز الهضمي.
اللبن: يعزز الهضم ويحمي المعدة من البكتيريا الضارة.
التوت البري: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الجرثومة.