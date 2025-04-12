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طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟
طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟
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طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟

منوعات

2025-04-12 | 00:50
طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟
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Aljadeed
طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟

يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي بارد ويستمر لغاية صباح الثلاثاء ويحمل معه أمطارا تكون خفيفة ومتفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع.

أما طقس أحد الشعانين فأشبه بطقس خريفي بارد مع احتمال لبعض الأمطار المحلية نهارا يليه منخفض جوي آخر يومي الإثنين والثلاثاء.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜ 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محلياً
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس غائم اجمالا وبارد مع تساقط أمطار متفرقة (خصوصا في القسم الثاني من النهار) وثلوج خفيفة على الـ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا مساء وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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"الدول تُقبّل مؤخرتي لأقبل بالتسوية".. تصريحات لترامب تُثير الجدل! (فيديو)

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جاء ذلك ضمن تصريحات الرئيس ترامب في حفل عشاء اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن، حيث تابع نصا: "أقول لكم، هذه الدول تتصل بنا، وتتملقني (يقبّلون مؤخرتي)" Kissing my ass، وتابع: "إنهم يتوقون للتوصل إلى اتفاق. من فضلك، من فضلك يا سيدي. فلنبرم أي صفقة، مستعدون لفعل أي شيء سيدي". قالها ترامب وهو يقلد توسل أحد الزعماء".

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وقد دخلت العديد من الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب 2 نيسان، حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وهي تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة، وقد أشعلت الرسوم حربا تجارية عالمية، حيث تخطط الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات انتقامية.

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