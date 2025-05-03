في الولايات المتحدة.. جريمة كراهية تُقابل بـ "عقوبة قاسية"

وكانت محكمة مقاطعة ويل قد دانت في شباط جوزيف تشوبا (73 عاما) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى وجريمة كراهية بدوافع عنصرية.

وارتكبت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.. وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة قتل الطفل، و20 عاما بتهمة محاولة قتل والدته، وثلاث سنوات بسبب دوافعه العنصرية.

وأدين بطعن مستأجريه حنان شاهين (32 عاما) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى، قرب مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة إن الضحيتين "استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين"، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.

وفي 15 تشرين الأول 2023، استنكر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن "عملا فظيعا من الكراهية... ليس له مكان في أميركا".