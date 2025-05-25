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حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
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حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!

منوعات

2025-05-25 | 12:04
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
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Aljadeed
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!

أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه جنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث خمسة متزلجين في منطقة جبلية قريبة من منتجع زيرمات الشهير، بعد بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقترب من أربعة آلاف متر.

وأفادت السلطات بأن عددا من المتزلجين أبلغوا، ظهر السبت، عن مشاهدتهم زلاجات على سفوح جبل ريمبفيشهورن، شرق زيرمات وجنوب قرية ساس في، مما استدعى إطلاق عمليات بحث جوية وأرضية بمشاركة فرق إنقاذ.
وقالت شركة "إير زيرمات" المحلية للطيران إن ثلاث جثث عُثر عليها وسط انهيار جليدي، على بعد مئات الأمتار من موقع العثور على الزلاجات، فيما وُجدت الجثتان الأخريان في منطقة أعلى من الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 4199 مترا.
وتم إرسال مروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بينما أشار مكتب الادعاء إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الضحايا وظروف الحادث.
وتعد زيرمات من أبرز منتجعات التزلج على جبال الألب، ويقصدها سنويا العديد من المتزلجين الأوروبيين، خاصة من بريطانيا ودول أوروبا الغربية.

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